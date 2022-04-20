Глава Крыма Аксёнов: в плену украинские националисты говорят на русском языке

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что когда украинские националисты попадают в плен, то начинают говорить на русском языке и даже не заикаются.

"Националисты, когда попадают в плен, все начинают говорить по-русски, все всё хорошо помнят, оказывается, даже не заикаются", — отметил руководитель республики.

Он пообещал научить говорить по-русски тех, кто занимался притеснением, ущемлением и издевательствами над россиянами и русскоязычными.

Аксёнов выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации.

Ранее глава Крыма назвал шизофренической идеей запрет символов российской спецоперации Z и V на территории Украины, а также раскритиковал заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что георгиевской ленточке место в "мусорном ведре истории".