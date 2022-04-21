Страны Запада чуть ли не каждый день делают заявления о поставках очередных партий вооружения Украине. О том, насколько это оружие технически превосходит уже имеющееся вооружение и даёт ли оно серьёзное преимущество, рассказал военный обозреватель Валерий Ширяев в эфире RTVI.
По словам эксперта, если говорить коротко, то преимуществ не будет. Это вооружение очень важное, Киеву передают то вооружение, которое необходимо в партизанских боях, в условиях плотной городской застройки, и ничего другого здесь придумать невозможно, пояснил он.
Однако, по его мнению, вся сила украинской армии сейчас состоит в том, что она "закопалась" в землю, в глубину, и ушла в города, прикрывшись мирным населением. Поэтому всё, что сейчас им передают, это самое лучшее, что можно придумать: гранатомёты, ПЗРК, онлайн обеспечение развединформацией — это называется несимметричные методы борьбы.
По мнению обозревателя, главное преимущество ВСУ — это очень сильная мотивация украинской армии, сами украинские солдаты и офицеры. То есть они из каждого города могут устроить Сталинград. А то, чем сейчас пытается помочь Запад, — не будет глобальным преимуществом, заключил военный эксперт.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".