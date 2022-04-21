Эксперт Ширяев о поставках западного вооружения Украине: "Преимуществ не будет"

Страны Запада чуть ли не каждый день делают заявления о поставках очередных партий вооружения Украине. О том, насколько это оружие технически превосходит уже имеющееся вооружение и даёт ли оно серьёзное преимущество, рассказал военный обозреватель Валерий Ширяев в эфире RTVI.

По словам эксперта, если говорить коротко, то преимуществ не будет. Это вооружение очень важное, Киеву передают то вооружение, которое необходимо в партизанских боях, в условиях плотной городской застройки, и ничего другого здесь придумать невозможно, пояснил он.

Однако, по его мнению, вся сила украинской армии сейчас состоит в том, что она "закопалась" в землю, в глубину, и ушла в города, прикрывшись мирным населением. Поэтому всё, что сейчас им передают, это самое лучшее, что можно придумать: гранатомёты, ПЗРК, онлайн обеспечение развединформацией — это называется несимметричные методы борьбы.

По мнению обозревателя, главное преимущество ВСУ — это очень сильная мотивация украинской армии, сами украинские солдаты и офицеры. То есть они из каждого города могут устроить Сталинград. А то, чем сейчас пытается помочь Запад, — не будет глобальным преимуществом, заключил военный эксперт.