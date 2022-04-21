Росгвардейцы обнаружили неразорвавшуюся ракету РСЗО и кассетные снаряды в Изюме

Бойцы Росгвардии обнаружили неразорвавшуюся ракету системы залпового огня и кассетные снаряды в городе Изюм Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"В г. Изюме Харьковской области военнослужащими центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Росгвардии, опасные находки уничтожили накладным зарядом.

Сообщается, что в Изюме был проведён досмотр свыше 100 домов. При этом были обнаружены и уничтожены два кассетных снаряда. Также росгвардейцы нашли пять гранат. Кроме того, обнаружены планшет с элементами СВУ, флеш-накопители и жёсткие диски. Их передали сотрудникам ФСБ РФ.

Ранее стало известно об обнаружении на территории бывшей украинской заставы "Купянск Узловая" в Харьковской области американских военных справочников по химической и биологической защите.