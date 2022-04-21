Минобороны: РСЗО "Смерч" ликвидировали замаскированные склады ВСУ

Министерство обороны РФ сообщает, что реактивные системы залпового огня "Смерч" уничтожили склады с оружием и боеприпасами ВСУ. Военное ведомство отмечает, что склады находились на замаскированном аэродроме.

Подразделения Вооружённых сил Украины на территории секретного аэродрома хранили боеприпасы, вооружение для снабжения войск и военную технику. Информация наших разведчиков подтвердилась техсредствами разведки, а затем подразделения РСЗО нанесли удар по спрятанным складам.

Минобороны РФ подчёркивает, что реактивные системы залпового огня "Смерч" гарантированно уничтожают цели, разведчики уже доложили про ювелирность работы российских ракетчиков.

Также в ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ в ночь на 21 апреля были поражены 20 районов сосредоточения живой силы и техники Украины в районах населённых пунктов Новониколаевка, Александровка и Шнурки.