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Автор Дмитрий Плотников

Житель Мариуполя о бесчинствах ВСУ: "Проломали стену и выгнали из квартиры"

Силовые структуры

Многодетный отец из Мариуполя рассказал про очередное военное преступление украинских националистов в отношении мирных горожан.

Житель Мариуполя о бесчинствах ВСУ: "Проломали стену и выгнали из квартиры"

Пока в Мариуполе Народная милиция ДНР при поддержке российских войск берут последний "бастион" украинских нацистов — завод "Азовсталь", мирные жители покидают укрытия и делятся своим жутким опытом знакомства с украинскими карателями.

"Ломается стена, просовывается человек с автоматом и говорит: "Уходите". Другими словами. Я отвечаю: "Ребята, у меня шестеро детей, нужно вещи взять, еду". "Ладно, полчаса"... Мы всё собрали, ушли подальше, а они поломали все стены. Оставили все двери, попросил: "Ребята, двери не ломайте, потому что хата должна сохраниться". Но когда пришли — всё разломано", — в спецрепортаже для "Известий" цитирует местного жителя военный корреспондент Семен Ерёмин.

Укронацисты специально разрушали квартиры местных горожан, обустраивая их под огневые позиции. Местный житель рассказывает, что второй этаж от первого до второго подъезда был проломлен полностью.

А тем временем жизнь в Мариуполе потихоньку налаживается. В школу № 53 уже пришли более 700 учеников, многие из которых недавно прятались в подвалах. Уроки прошли в более чем двадцати классах. Администрация города уже планирует запустить вторую школу.

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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