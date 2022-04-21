У больницы Мариуполя нашли тела 26 мирных жителей, расстрелянных "Азовом"*

В Мариуполе на территории больницы №4 Следственный комитет России вместе с представителями Донецкой народной республики в СЦКК обнаружили тела мирных жителей, расстрелянных боевиками нацбатальона "Азов"*.

Об этом сообщает представительство ДНР.

"На территории восьми метров вдоль здания медучреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистического батальона "Азов"*, — сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кстати, эксперты, которые обнаружили тела, были вынуждены покинуть больницу из-за открытого по ним огня из промышленной зоны металлургического комбината "Азовсталь".

В ДНР рассказывают, что 18 апреля неонацисты расстреляли мариупольскую больницу. Боевики не переставали стрелять, даже когда видели, что там находятся мирные граждане. Люди прыгали из окон больницы, однако нацисты стрельбу продолжали, подчеркивает представительство ДНР в СЦКК.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.