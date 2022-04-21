Донбасский военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что на теле погибшего бойца ВСУ в Мариуполе обнаружили нашивку Академии Сухопутных войск Турции.
Безсонов сообщил, что данная академия находится в Анкаре. Сухопутные войска являются основным в составе Вооружённых сил Турции.
"Обнаружен (знак. — Прим. ред.) на одном из трупов украинского или заукраинского боевика в Мариуполе. Также не исключено, что это был турецкий инструктор".
Стоит отметить, что Анкара официально не принимает участие в боевых действиях на Украине. Однако не стоит забывать про наёмников, которые приезжают самостоятельно и про западных инструкторов, которые обучают украинских военных.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".