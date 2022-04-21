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Автор Петр Ермилин

Евсеев разъяснил, как ВС РФ защитить Крымский мост от ракетного удара ВСУ

Силовые структуры

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что угроза удара по Крымскому мосту украинской стороной есть, однако её можно нейтрализовать простым способом. 

Он подчеркнул, что застраховаться от всего невозможно. ВС Украины располагают 25 пусковыми установками, на каждую из которых приходится не более двух ракет. Российским войскам несложно их перехватить. Эксперт не исключил вероятности киевских терактов на мосту. 

Для того, чтобы защитить Крымский мост от подрыва, необходимо создание зоны безопасности на 120 километров. Евсеев в интервью "Украина.Ру" заявил, что этого легко добиться, освободив Николаевскую область от подразделений ВСУ.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу
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