Минобороны: украинские боевики провели провокацию на машинах с буквами Z

Как сообщил глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, в Николаевской области Украины националистами была проведена провокация, во время которой при помощи машин, украшенных буквами Z, были устроены демонстративные "акты мародёрства".

"По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны", — сказал Мизинцев.

В Минобороны добавили, что инсценировка была проведена в населённом пункте Воскресенское.

Мизинцев отметил, обращаясь с Западу, что эти действия украинских властей являются очевидным фейком, сделанным для того, чтобы очернить Россию. Съёмки бесчинств, которые якобы осуществляли русские, будут вскоре растиражированы "независимыми западными СМИ" при поддержке их киевских партнёров.