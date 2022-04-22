Резников: российские военные могут покинуть Украину через несколько месяцев

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что армия РФ покинет украинские территории через несколько месяцев в случае продолжения поставок оружия и введения новых санкций в отношении Москвы.

По его словам, Киев нуждается в тяжёлых вооружениях. Он убеждён: технику на Украину можно оперативно поставить из разных стран мира. Кроме того, министр потребовал, чтобы партнёры Киева ввели "тотальное глобальное эмбарго" на российские нефть и газ.

"Нам нужны реальные санкции против банковской системы РФ и торговли", — написал Резников в материале для Wall Street Journal.

Он подчеркнул: если все эти условия будут выполнены, тогда Россия покинет Украину через несколько месяцев. В ином случае, пояснил глава Минобороны, конфликт затянется.

Ранее в МИД РФ сообщили, что специальная военная операция по демилитаризации Украины завершится после устранения угроз, которые возникли из-за её освоения странами НАТО.