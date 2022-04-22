Сотрудники МВД Украины на освобождённых территориях переходят на сторону ЛНР

Полиция Украины в освобождённых от киевского режима городах переходит на сторону Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР, старший лейтенант полиции Юлия Романчук.

Правда, среди правоохранителей есть и такие, кто уехал из родного Старобельска на Украину. Как отметила Романчук, управление МВД уже сформировано из 29 человек, пишет РИА Новости.

"Выехали где-то примерно, по нашим данным, 33 процента состава, остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, 10 еще ждут приказа", — рассказывает старший лейтенант полиции.

Романчук сообщила, что особо никого уговаривать не приходилось, все хотели работать и пришли добровольно. Она также говорит, что у некоторых поначалу всё же были опасения и сомнения, но сейчас сотрудники работают — все успокоились.