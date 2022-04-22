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Автор Ксения Сафрыгина

Коротченко: Плевать на мнение Зеленского, оно Москве неинтересно

Силовые структуры

Военный эксперт Игорь Коротченко сделал заявление, что Кремль сам определяет стратегию военной спецоперации на Украине, совершенно не интересуясь мнением Владимира Зеленского.

Коротченко: Плевать на мнение Зеленского, оно Москве неинтересно

"Плевать на мнение Зеленского. Это руководитель враждебного нам режима, против которого мы ведём специальную военную операцию. Его мнение не принимается во внимание. Мы решаем задачи, исходя из логики военной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает", — заявил Коротченко корреспонденту "Украины.ру".

Ранее украинский президент сравнил зачистку Мариуполя с "Иловайским котлом". Зеленский вспомнил 2014 год, когда ВСУ были взяты в окружение под Иловайском и почти полностью разгромлены.

Коротченко подчеркнул, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться до победного конца, невзирая на позицию Зеленского.

Автор: Ксения Сафрыгина, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь коротченко владимир зеленский
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