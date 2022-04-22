Коротченко: Плевать на мнение Зеленского, оно Москве неинтересно

Военный эксперт Игорь Коротченко сделал заявление, что Кремль сам определяет стратегию военной спецоперации на Украине, совершенно не интересуясь мнением Владимира Зеленского.

"Плевать на мнение Зеленского. Это руководитель враждебного нам режима, против которого мы ведём специальную военную операцию. Его мнение не принимается во внимание. Мы решаем задачи, исходя из логики военной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает", — заявил Коротченко корреспонденту "Украины.ру".

Ранее украинский президент сравнил зачистку Мариуполя с "Иловайским котлом". Зеленский вспомнил 2014 год, когда ВСУ были взяты в окружение под Иловайском и почти полностью разгромлены.

Коротченко подчеркнул, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться до победного конца, невзирая на позицию Зеленского.