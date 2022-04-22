Лейтенант Зеленский уничтожил у президента Зеленского пять вертолётов

Российский президент Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к госнаградам за освобождение города Мариуполя.

Путин назвал героями всех солдат, кто участвует в спецоперации.

Министерство обороны РФ каждый день награждает воинов, которые проявили отвагу. Сегодня среди них оказался начальник расчёта ракетной батареи лейтенант Алексей Зеленский. Он ежедневно подтверждает свой героизм в бою, пишет "Комсомольская правда".

Алексей Зеленский вместе с расчётом выполнял задачу по огневому поражению объектов бандеровцев. В ходе поддержки действий мотострелковых подразделений РФ по продвижению вглубь обороны нацистов, расчёт нанёс ракетный удар по позициям боевиков и уничтожил до 50 единиц военной и спецтехники противника, а также до 200 нацистов.

Развивая наступление, расчёт лейтенанта Алексея Зеленского очередным ракетным ударом поразил командный пункт группировки ВСУ, в результате чего были уничтожены два вертолёта и 23 боевика, а также выведены из строя три вертолёта и ранены 30 националистов.

Благодаря грамотным действиям лейтенанта, были поражены и уничтожены важные объекты врага, снижен его боевой потенциал, что поспособствовало успешному выполнению задач на данном направлении.

А вот его украинский однофамилец оказался банальным трусом: сначала президент Украины испугался нацистов, потом давления Запада, а сегодня прячется по бункерам. Придумывает всё новые провокации, заставляя страдать мирное население.