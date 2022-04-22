ВС РФ приступают к реализации плана "железнодорожного разрезания", поскольку именно по железной дороге западные страны направляют в Киев вооружение.
По данным военного эксперта Юрия Подоляки, накануне российские войска нанесли удар в Запорожской области и три в Днепропетровской.
"Каждый удар должен был нейтрализовать один из четырёх ЖД мостов через Днепр", — пишет Подоляка.
Украинская сторона уже подтвердила эту информацию. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что по железнодорожным объектам в Новомосковском районе были нанесена серия ударов. Губернатор подчеркивает, что пострадавших в результате атаки нет.
"Железнодорожное сообщение прервано — полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока непонятно, сможем ли возобновить движение", — заключил Резниченко.
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