Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

ВС РФ приступают к реализации плана "железнодорожного разрезания", поскольку именно по железной дороге западные страны направляют в Киев вооружение.

По данным военного эксперта Юрия Подоляки, накануне российские войска нанесли удар в Запорожской области и три в Днепропетровской.

"Каждый удар должен был нейтрализовать один из четырёх ЖД мостов через Днепр", — пишет Подоляка.

Украинская сторона уже подтвердила эту информацию. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что по железнодорожным объектам в Новомосковском районе были нанесена серия ударов. Губернатор подчеркивает, что пострадавших в результате атаки нет.