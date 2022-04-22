Под контроль ВС РФ перешли тысячи тонн боеприпасов 65-го склада ВСУ в Балаклее

Военные российской армии взяли под контроль один из самых крупных складов вооружения украинских войск. 65-й арсенал ВСУ находится в городе Балаклее Харьковской области.

Несколько лет назад на территории хранилища произошёл масштабный пожар, однако даже после этого тысячи тонн боеприпасов удалось сохранить. Количество вооружения на складе впечатляет: отсюда отправляли оружие солдатам по всей стране.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, на территории склада находится достаточное число боеприпасов. Однако Киев продолжает запрашивать у стран коллективного Запада военную помощь. Военкор отмечает, что в хранилище находятся боеприпасы образца НАТО, в числе которых мины калибром 60 мм.