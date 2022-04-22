МО РФ: ВС России уничтожили ЗРК С-300 и около 80 украинских националистов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войсками Российской Федерации был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 и ликвидированы порядка 80 украинских боевиков.

"В районе населённого пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300", — сказал он ходе брифинга.

Представитель Минобороны добавил, что в ходе удара по украинскому командному пункту и району сосредоточения живой силы и военной техники в районе Александровки были уничтожены около 80 националистов.

Также Конашенков проинформировал, что ракетными войсками и артиллерией за прошедшую ночь было выполнено 1285 огневых задач, в результате чего уничтожено девять складов горючего.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины, которые отказались от добровольной сдачи в плен, в ходе штурма были выбиты из укрепрайона, оставит там тела погибших товарищей и вооружение, в том числе и иностранное.