ВСУ убегая, бросают убитых солдат и вооружение, в том числе иностранное

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые отказались от добровольной сдачи в плен, в ходе штурма были выбиты из укрепрайона, оставит там тела погибших товарищей и вооружение, в том числе и иностранное.

"Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, укрепрайон включал в себя разветвленную сеть окопов и траншей, постройки для укрытия, бронированные точки огневых позиций, бетонные бункеры.

Отметим, что русские солдаты за последние сутки взяли под контроль 42 населённых пункта. Все они находятся в Донецкой области.