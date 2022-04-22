Бойцы Вооруженных сил Украины, которые отказались от добровольной сдачи в плен, в ходе штурма были выбиты из укрепрайона, оставит там тела погибших товарищей и вооружение, в том числе и иностранное.
"Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По информации силового ведомства, укрепрайон включал в себя разветвленную сеть окопов и траншей, постройки для укрытия, бронированные точки огневых позиций, бетонные бункеры.
Отметим, что русские солдаты за последние сутки взяли под контроль 42 населённых пункта. Все они находятся в Донецкой области.
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