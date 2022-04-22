Сотрудник ОБСЕ признался в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Задержанный ранее сотрудник миссии ОБСЕ в Луганской народной республике признался в том, что передавал засекреченную информацию иностранным спецслужбам. Об этом сообщает министерство госбезопасности ЛНР.

"Получены признательные показания задержанного. Установлено, что сотрудник ОБСЕ, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также выяснили, что военнослужащие украинской армии причастны к подрыву автомобиля и гибели сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 2017 году. По версии следствия, во время теракта ВСУ намеревалось устранить гражданина России.

В отношении задержанного сотрудника ОБСЕ, жителя ЛНР расследуется уголовное дело по статье о госизмене.