Подсчитано, сколько группировка, засевшая в металлургическом комбинате "Азовсталь", ещё продержится на имеющихся запасах питания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия готова снова ввести "режим тишины" для эвакуации с "Азовстали" ВСУ. Боевикам, согласным прекратить сопротивление, гарантируют безопасность. Не исключается также, что на комбинате прячутся и мирные жители Мариуполя.
О старте гуманитарного перерыва будут свидетельствовать водружение белых флагов боевиками по периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".
"Продуктов у украинской группировки, заблокированной на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, хватит на две недели", — сообщает телеканал "Россия 24".
Британская разведка ранее предположила, что Владимир Путин в рамках спецоперации на Украине отменил штурм "Азовстали" ради боёв на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"