Россия 24: продукты у группировки в "Азовстали" закончатся через две недели

Подсчитано, сколько группировка, засевшая в металлургическом комбинате "Азовсталь", ещё продержится на имеющихся запасах питания.

В Минобороны РФ заявили, что Россия готова снова ввести "режим тишины" для эвакуации с "Азовстали" ВСУ. Боевикам, согласным прекратить сопротивление, гарантируют безопасность. Не исключается также, что на комбинате прячутся и мирные жители Мариуполя.

О старте гуманитарного перерыва будут свидетельствовать водружение белых флагов боевиками по периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

"Продуктов у украинской группировки, заблокированной на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, хватит на две недели", — сообщает телеканал "Россия 24".

Британская разведка ранее предположила, что Владимир Путин в рамках спецоперации на Украине отменил штурм "Азовстали" ради боёв на Донбассе.