Билецкий: "Азов"* превратит Харьков во второй Мариуполь

Чтобы сделать из Харькова второй Мариуполь, у нацистов уже всё готово. Это сказал в эфире телеканала "Nta" один из основателей нацистского полка "Азов"* Андрей Билецкий.

По его словам, на данный момент Харьков защищают 92-я механизированная бригада и два батальона ветеранов "Азова". Они даже себя назвали "Азов-Харьков".

"Там сильный боевой дух и парни говорят, что они не зайдут в Харьков, если они зайдут или окружат Харьков, то это будет второй Мариуполь, но город больше, бойцов больше, и смотря на своих товарищей в Мариуполе, своих побратимов, с которыми они служили, парни говорят, что мы и 92-я, и куча подразделений, которые там находятся, все давно закопались, всё давно подготовлено", — говорит националист.

Билецкий заявляет, что если на Мариуполь российским войскам понадобилось два месяца, "они не могут его сломать, то на Харьков им не хватит и полгода".

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение оценить слова Андрея Билецкого о возможном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по участникам шествия "Бессмертный полк".

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.