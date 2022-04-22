Военные ВСУ разбежались по деревням Херсонской области и прячутся в чужих домах

Военные полицейские поймали майора отдельной бригады армейской авиации ВСУ в Херсонской области.

Издание "ПолитНавигатор" сообщает, что ВСУшника бросили при отступлении из города, поэтому он взломал чужой дом и укрылся там. Майор отказался открывать дверь, когда к нему пришли полицейские, но дальнейшего сопротивления не оказывал.

На допросе военный рассказал, что из оружия у него есть только пистолет, который он якобы нашёл. Но при обыске временного жилища майора ВВС ВСУ были также найдены автомат с четырьмя рожками, два магазина к пистолету Макарова и другое вооружение. Помимо этого, майор имел медаль за участие в карательной операции на Донбассе.

Жительница села Посад-Покровского рассказала, что таких беглецов в Херсонской области много. Один из них поселился у неё в землянке.