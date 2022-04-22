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Автор Инна Винникова

Британский генерал Бэрронс: ВС РФ достигли стратегической победы в Мариуполе

Силовые структуры

Экс-глава объединённого командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс указал на стратегическую победу российских войск в городе Мариуполь. Он заявляет, что борьба в городе практически прекратилась — населенный пункт взят под контроль. РФ получила сухопутный доступ к полуострову Крым.

"Для России это стратегическая победа. На неё было затрачено гораздо больше сил, чем ожидалось, но победа достигнута. Теперь идёт Битва за Донбасс", — объяснил генерал в беседе с Bloomberg.

Минобороны сообщает, что Мариуполь полностью зачищен от ВС Украины. Остатки военнослужащих и националистов заблокированы на территории комбината "Азовсталь".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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