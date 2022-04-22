EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Данилко о 50-летнем запрете на въезд в РФ: "У меня, в принципе, есть шанс"
Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву
Командование дезинформировало морпехов ВСУ о событиях в Мариуполе
МВФ: Европа сможет продержаться без российского газа не более полугода
Британский генерал Бэрронс: ВС РФ достигли стратегической победы в Мариуполе
Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отрасли
В Минюсте пополнили список иноагентов: Невзоров*, Венедиктов*, Кара-Мурза*
Автор Юлиана Смирнова

МО РФ прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва": это был пожар

Силовые структуры

Министерство обороны РФ (МО РФ) прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва".

В заявлении МО РФ говорится, что 13 апреля на борту флагмана Черноморского флота произошла детонация боеприпаса, в результате чего произошёл пожар. Экипаж пытался спасти судно. В результате пожара на корабле погиб один член экипажа, а 27 военнослужащих пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.

В Минобороне добавили, что оказывается необходимая помощь семьям пропавших и погибшего моряка.

Ракетный крейсер "Москва", головной корабль проекта 1164 "Атлант", был построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". Судно имело артиллерийские и зенитные орудия, противолодочное и минно-торпедное вооружение.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ

Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Силовые структуры
Экс-сотрудник СБУ: Киев не отводит войска из Добасса, пытаясь выиграть время
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Последние материалы
Данилко о 50-летнем запрете на въезд в РФ: "У меня, в принципе, есть шанс"
Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву
Командование дезинформировало морпехов ВСУ о событиях в Мариуполе
МВФ: Европа сможет продержаться без российского газа не более полугода
Британский генерал Бэрронс: ВС РФ достигли стратегической победы в Мариуполе
Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отрасли
В Минюсте пополнили список иноагентов: Невзоров*, Венедиктов*, Кара-Мурза*
Галкин: "Я готов выступать перед любимым российским зрителем"
"Тинькофф Банк" уберёт фамилию Тинькова "ради счастья 20 миллионов клиентов"
Крашенникова: Украина является главной огневой точкой США на сегодняшний день
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников