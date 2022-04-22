МО РФ прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва": это был пожар

Министерство обороны РФ (МО РФ) прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва".

В заявлении МО РФ говорится, что 13 апреля на борту флагмана Черноморского флота произошла детонация боеприпаса, в результате чего произошёл пожар. Экипаж пытался спасти судно. В результате пожара на корабле погиб один член экипажа, а 27 военнослужащих пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.

В Минобороне добавили, что оказывается необходимая помощь семьям пропавших и погибшего моряка.

Ракетный крейсер "Москва", головной корабль проекта 1164 "Атлант", был построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". Судно имело артиллерийские и зенитные орудия, противолодочное и минно-торпедное вооружение.