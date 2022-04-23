МО РФ раскрыло потери крейсера "Москва": один моряк погиб, 27 пропали без вести

В результате пожара на борту флагмана ЧФ РФ "Москва", начавшегося из-за детонации снарядов, судно получило серьезные повреждения, заявило в пятницу Министерство обороны России. Попытки экипажа потушить пожар не увенчались успехом.

Один моряк погиб, еще 27 пропали без вести. 396 эвакуированы.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибший — старший мичман Иван Вахрушев "совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев". Он вывел матросов на палубу, а затем вернулся в котельное отделение, чтобы остановить работу механизмов. Обратно выбраться уже не смог.

Большинство членов экипажа крейсера "Москва" — офицеры, мичманы и матросы-контрактники — продолжат службу на кораблях Черноморского флота. Часть моряков переведут на суда других флотов.