Рогозин: НАТО не зря назвали российскую ракету "Сармат" "Сатаной-2"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись, на которой сравнивается скорость межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Воевода".

Накануне Россия провела успешный пуск "Сармата" который должен заменить устаревшую "Воеводу". В отличие от предшественницы новая МБР быстрее стартует, набирает скорость и способна уничтожать цели на неограниченном расстоянии.

Рогозин объяснил, почему "Воеводу" на Западе называют "Сатаной", а "Сармат" — "Сатаной-2".

"Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0", — рассказал Рогозин.

В среду, 20 апреля Россия успешно испытала МБР "Сармат". Западные СМИ выразили опасение по поводу мощи "Сармата", отметив, что ракета способна создать "настоящий ад". Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО", а журналист Daily Express окрестил ракету самым разрушительным оружием на планете.