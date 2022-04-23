Ищенко: разгром украинской группировки в Донбассе изменит расстановку сил

На данный момент самые активные бои ведутся в Мариуполе, где на заводе "Азовсталь" всё ещё остаются заблокированными нацисты. Сам город взят под контроль ВС РФ и НМ ДНР. Если боевики начнут сдаваться, это деморализует армию Украины и группировка распадётся, говорит военный эксперт Ростислав Ищенко.

"Если донбасская группировка, под влиянием пленных "азовцев", начнёт рассыпаться и массами сдаваться, то это резко ускорит ход операции и минимизирует потери российских войск, что, в свою очередь, может привести к стратегическому изменению в пользу России глобальной расстановки сил", — сообщает Ищенко порталу "Украина.ру".

Еще 21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь". Боевикам ежечасно предлагают сложить оружие и сдаться, но они игнорируют эту возможность.