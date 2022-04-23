Украина не верит китайским DJI из-за сбоев и открывает небо американским БПЛА

Украина призывает ограничить применение китайских беспилотников DJI и начинает пользоваться американскими разработками. Стартапы из США намерены продемонстрировать работу своего оружия в ходе активных боевых действий и привлечь дополнительное финансирование.

Компании BRINC Drones Inc. и Skydio Inc. из Кремниевой долины планируют осуществить поставки дронов на Украину. Госчиновники Незалежной считают, что китайские БПЛА несут угрозу безопасности для ВСУ и мирных жителей. Киевское руководство полагает, что технические сбои в работе беспилотников DJI являются преднамеренными действиями работников компании, которые якобы пытаются подорвать оборону страны. Компания DJI отрицает все обвинения в свой адрес.

Американский стартап BRINC направил в Киев 10 беспилотников в качестве военной помощи и продал еще около 50 дронов.