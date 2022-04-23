Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком

Штурмовики Су-25 наносят удары по позициям украинских военных в населённых пунктах Авдеевка и Пески. Авиационная атака производится по укреплённым районам ВСУ в пригородах Донецка.

Свидетелями методичной работы российских штурмовиков Су-25 стали местные жители Авдеевки и Песков. Украинские силовики вели обстрел из этих населённых пунктов по столице ДНР, передает издание "Русская весна".

В ходе спецоперации ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры противника с помощью высокоточного оружия.