Штурмовики Су-25 наносят удары по позициям украинских военных в населённых пунктах Авдеевка и Пески. Авиационная атака производится по укреплённым районам ВСУ в пригородах Донецка.
Свидетелями методичной работы российских штурмовиков Су-25 стали местные жители Авдеевки и Песков. Украинские силовики вели обстрел из этих населённых пунктов по столице ДНР, передает издание "Русская весна".
В ходе спецоперации ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры противника с помощью высокоточного оружия.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.