Боевики "Азова"* доказали присутствие женщин и детей на "Азовстали", сняв видео

На опубликованном видео несколько человек в военной форме с нашивками радикальной группировки спускаются в подвал комбината. Один из националистов демонстрирует своё лицо на камеру и с ухмылкой заявляет, что "детям еды привезли".

"Трошки привезли вам сладости. Трошки пособирали", — сказал "азовец"*.

После этого начинается откровенная провокация: силовики спрашивают у людей, где они находятся, сколько сидят взаперти и какое сегодня число. Женщины подтвердили, что они скрываются на территории "Азовстали". Опрошенные признаются, что продукты и питьевая вода практически закончились. Люди требуют предоставить им гуманитарный коридор для вывоза во Львов. По какой причине боевики не сообщили им, что коридоры открываются ежедневно с 14:00 до 16:00, остаётся неизвестным.

Очевидно, что националисты насильно удерживают мирных жителей на территории "Азовстали".

* Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.