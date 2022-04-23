На опубликованном видео несколько человек в военной форме с нашивками радикальной группировки спускаются в подвал комбината. Один из националистов демонстрирует своё лицо на камеру и с ухмылкой заявляет, что "детям еды привезли".
"Трошки привезли вам сладости. Трошки пособирали", — сказал "азовец"*.
После этого начинается откровенная провокация: силовики спрашивают у людей, где они находятся, сколько сидят взаперти и какое сегодня число. Женщины подтвердили, что они скрываются на территории "Азовстали". Опрошенные признаются, что продукты и питьевая вода практически закончились. Люди требуют предоставить им гуманитарный коридор для вывоза во Львов. По какой причине боевики не сообщили им, что коридоры открываются ежедневно с 14:00 до 16:00, остаётся неизвестным.
Очевидно, что националисты насильно удерживают мирных жителей на территории "Азовстали".
* Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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