Арестович признался в бессилии ВСУ в отношении Крымского моста

Советник президента Украины Алексей Арестович признался в бессилии ВСУ в отношении Крымского моста. Он в очередной раз пытается оправдаться, почему заявленных "перемог" все нет и нет.

"Его [мост] прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей и постоянный наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело… Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает", — грустит Арестович.

А тем временем, нацисты из "Азова"* пообещали разбить ему лицо.

"Это туловище постоянно лжёт!" — боевики накинулись на Арестовича и пообещали избить.

Правда, в их обещании одно условие: если вернутся живыми. Теперь советник президента Украины очень хочет их уничтожения в подвалах "Азовстали". Тут именно тот случай, когда мы "болеем сразу за обе команды".

Напомним, недавно было объявлено, что Арестович отстранен от эфира в качестве официального спикера. Теперь все, что говорит "главный пропагандист Украины" — его личная точка зрения. Причина отстранения — дискредитация информповестки и резкое снижения доверия населения Незалежной к его брифингам, а следовательно и к другим выступающим на военную тему.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.