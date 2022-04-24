Из Великобритании на Украину прибили порядка 20 военных спецназа SAS, который базируется в городе Херефорд. Бойцы отличаются тем, что являются специалистами по диверсиям и партизанской войне, имеют большой опыт вербовки на территории врага.
Полковник ФСБ в отставке Василий Верещак сообщил, что ВС РФ не будет щадить спецов SAS, как когда-то, ведь британский спецназ принимал участие в чеченских кампаниях. Также подразделение известно тем, что берётся за те задания, о которые не хотят "марать руки" другие армейские части. Есть вероятность, что к провокации в Буче спецы из SAS также имеют отношение, так как Украина не могла это устроить самостоятельно, говорит Верещак.
"В двух чеченских кампаниях они тоже участвовали, их инструкторы к нам попадали, но тогда их щадили почему-то, хотя они готовили террористов. Деньгами Британия их тоже снабжала, кстати. Теперь всё повторяется на Украине", — цитирует полковника "СвободнаяПресса".
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.