Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне

Из Великобритании на Украину прибили порядка 20 военных спецназа SAS, который базируется в городе Херефорд. Бойцы отличаются тем, что являются специалистами по диверсиям и партизанской войне, имеют большой опыт вербовки на территории врага.

Полковник ФСБ в отставке Василий Верещак сообщил, что ВС РФ не будет щадить спецов SAS, как когда-то, ведь британский спецназ принимал участие в чеченских кампаниях. Также подразделение известно тем, что берётся за те задания, о которые не хотят "марать руки" другие армейские части. Есть вероятность, что к провокации в Буче спецы из SAS также имеют отношение, так как Украина не могла это устроить самостоятельно, говорит Верещак.