Паламар попросил отпустить боевиков с "Азовстали" ради "праздника Пасхи"

Заместитель командира полка "Азов"* второй раз призвал отпустить оставшихся в живых боевиков с "Азовстали".

Заблокированные на металлургическом комбинате остатки нацистов снова просят "мировое сообщество" сделать всё для их освобождения. Соответствующий ролик записал замкомандира нацистов Святослав Паламар с позывным "Калина".

Он на этот раз просит отпустить его и оставшихся в живых бандеровцев полка ради праздника Пасхи, чтобы они сходили на могилы к родным и рассказали миру о своих подвигах. А то здесь, в промышленной зоне, им как-то неуютно: бомбят и артиллерией обстреливают. Наверное, доводы уже закончились, а сдаваться им не разрешает Киев.

"В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать всё, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в брошенном городе, могли рассказать всё своим родным, прийти на могилы к своим собратьям, — сообщает Паламар.

Ранее "Калина" обвинил власти в игнорировании просьб блокированных в бункерах завода. По его словам, в Киеве каждый день говорят о поддержке своих боевиков, а на самом деле связь с властями потеряна уже около месяца, никто не хочет с ними общаться, а тем более оказывать помощь.

Зеленский уже заявлял, что на сегодня сил у ВСУ на разблокировку Мариуполя нет.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.