В новом пакете военной помощи США Киеву есть засекреченное оружие

В новом пакете военной помощи, которую пообещали доставить США Украине, есть засекреченное оружие, о котором известно даже не всем американским военным экспертам. Речь идёт о секретной разработке — дроне, который взрывается вместе с целью, сообщает НТВ.

Дроны — "камикадзе" носят название "Призрачный Феникс", и входят в состав очередных поставок, обещанных Киеву Вашингтоном. Согласно заявлению Пентагона, секретный самоуничтожающийся дрон был разработан специально для Украины.

"Мы не слышали об этом оружии до сегодняшнего дня. Пентагон заявляет, что дрон был разработан для конкретных нужд украинцев. После беспилотного катера это уже второе засекреченное оружие, которое США передают Украине", — сказала военный обозреватель Барбара Старр.

Другие военные эксперты, опрошенные журналистами, считают, что такое оружие несёт в себе большую потенциальную опасность, потому что, поставив оружие Киеву, поставщики снимают с себя всякую ответственность за его дальнейшую судьбу.

По мнению вице-президента Евразийского центра Эрла Расмуссена, оружие из США в будущем может запросто оказаться в руках преступников.