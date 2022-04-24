EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

В новом пакете военной помощи США Киеву есть засекреченное оружие

Силовые структуры

В новом пакете военной помощи, которую пообещали доставить США Украине, есть засекреченное оружие, о котором известно даже не всем американским военным экспертам. Речь идёт о секретной разработке — дроне, который взрывается вместе с целью, сообщает НТВ.

В новом пакете военной помощи США Киеву есть засекреченное оружие

Дроны — "камикадзе" носят название "Призрачный Феникс", и входят в состав очередных поставок, обещанных Киеву Вашингтоном. Согласно заявлению Пентагона, секретный самоуничтожающийся дрон был разработан специально для Украины.

"Мы не слышали об этом оружии до сегодняшнего дня. Пентагон заявляет, что дрон был разработан для конкретных нужд украинцев. После беспилотного катера это уже второе засекреченное оружие, которое США передают Украине", — сказала военный обозреватель Барбара Старр.

Другие военные эксперты, опрошенные журналистами, считают, что такое оружие несёт в себе большую потенциальную опасность, потому что, поставив оружие Киеву, поставщики снимают с себя всякую ответственность за его дальнейшую судьбу.

По мнению вице-президента Евразийского центра Эрла Расмуссена, оружие из США в будущем может запросто оказаться в руках преступников.

"Мы понятия не имеем, куда приходит оружие, кто его на самом деле получает и как оно распределяется дальше. Все это может легко оказаться в руках экстремистов, террористов и ультранационалистов", — сказал Расмуссен.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина
Sberbank
Новости
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
В ЛНР появилась российская техника с маркировкой «О»
В новом пакете военной помощи США Киеву есть засекреченное оружие
Власти Саудовской Аравии в два раза сократили квоту для российских паломников
Российский теннисист Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Сербии
WSJ: принцы из Саудовской Аравии вынуждены продавать дома и яхты в США
Снаряд прилетел в Белгородскую область со стороны Украины
Пушилин: националистам в "Азовстали" осталось недолго
Американцы обвинили Зеленского в нежелании завершать конфликт на Украине
Киев заявил на факты жестокой расправы над солдатами ВС РФ: требует следствия
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.

Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Боевики "Азова"* доказали присутствие женщин и детей на "Азовстали", сняв видео
Мир. Новости мира
Игорь Кириллов: США нужна массовая гибель жителей Украины, чтобы обвинить РФ
Олег Подгорецкий Россия не может существовать как уродливая копия США Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Политика. Новости и аналитика
Зеленский пригрозил России: "Наш народ останавливал танки голыми руками"
Выжившая девочка из Мариуполя: Убивает "Азов"*, русские по мирным не стреляют
Силовые структуры
Выжившая девочка из Мариуполя: Убивает "Азов"*, русские по мирным не стреляют
Последние материалы
В ЛНР появилась российская техника с маркировкой «О»
В новом пакете военной помощи США Киеву есть засекреченное оружие
Власти Саудовской Аравии в два раза сократили квоту для российских паломников
Российский теннисист Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Сербии
WSJ: принцы из Саудовской Аравии вынуждены продавать дома и яхты в США
Снаряд прилетел в Белгородскую область со стороны Украины
Литературные гении очень любили садоводство: Толстой, Кристи, Скотт и другие
Пушилин: националистам в "Азовстали" осталось недолго
Виды укропа Ришелье, Аллигатор, Зонтик и Буян: посадить и почти не ухаживать
Американцы обвинили Зеленского в нежелании завершать конфликт на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников