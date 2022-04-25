Коротченко о ходе спецоперации ВС РФ на Украине: где удары по Киеву?

Директор Центра анализа мировой торговли оружием, полковник запаса Игорь Коротченко задал волнующий его вопрос, касающийся дальнейших действий России в рамках специальной военной операции на Украине.

Коротченко признался, что не понимает, почему транспортная инфраструктура, обеспечивающая поставки вооружения и боеприпасов из Европы для нужд ВС Украины, до сих пор не уничтожены Вооружёнными Силами РФ. Он также считает, что Россия медлит с нанесением удара по центрам принятия решений на Украине.

"У меня только один вопрос: когда будут нанесены ракетные удары по центрам принятия решений в Киеве, а также по украинским железнодорожным и автомобильным мостам, через которые ВСУ получают западные вооружения?", — задал вопрос Коротченко.

Ранее Минобороны РФ заявляло о том, что по центрам принятия решений в Киеве может быть нанесен удар, если атаки на российские города со стороны ВС Украины продолжатся.