Востоковед: Турция не готова к прямому конфликту с Россией

Политолог Каринэ Геворгян допустила возобновление военных действий в Закавказье. Также специалист ответила, может ли появится "второй фронт" против России со стороны Турции.

По словам эксперта, позицию Анкары по конфликту в Закавказье всё ещё можно назвать сдержанной. Турецкие власти не станут принимать участие в боевых действиях напрямую, однако возможно появление тренеров и "бармалеев", то есть террористов Ближнего Востока. По информации политолога, они уже присутствуют в эксклаве Нахичевань.

"Она (Турция. — Прим. ред.) сейчас проводит операцию на территории Ирака против курдов. Соответственно, поднимается градус этого курдского противостояния", — отметила востоковед, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.

По данным собеседницы издания, курды получили новые вооружения, которые способны атаковать летающие объекты. Также специалист указала на влияние Ирана на потенциальный конфликт. Власти этой страны многократно сообщали, что не позволят изменять границы в Закавказье, напомнила эксперт. Она подчеркнула, что Тегеран допустил силовую реакцию на подобные попытки.

Ранее Турция закрыла воздушное пространство над своей территорией для российских самолётов, которые направлялись в Сирию. Это решение прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.