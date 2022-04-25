Неонацисты признались, что планировали покушение на Симоньян и Киселёва

ФСБ РФ опубликовала оперативную видеосъёмку, в ходе которой задержанные неонацисты признались, что планировали убить не только российского журналиста Владимира Соловьёва, но и его коллег. Среди них оказались гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв и главред RT Маргарита Симоньян.

Также обвиняемые заявили, что планировали ликвидировать мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна, ведущих ток-шоу "60 минут" Евгения Попова и Ольгу Скабееву.

"Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьёв, Киселёв, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян", — заявил один из предполагаемых преступников.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что злоумышленники намеревались подорвать машину Соловьёва. По информации правоохранителей, задержанные состоят в организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*).

* - признана решением Верховного Суда от 21.05.2021 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ