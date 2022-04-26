EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Офис Зеленского анонсировал контрнаступление и войну до последнего украинца

Силовые структуры

Киев ждет от "партнёров" тяжёлые вооружения: дальнобойные ракетные системы и артиллерию. Всё это ему требуется, чтобы начать контрнаступление.

Офис Зеленского анонсировал контрнаступление и войну до последнего украинца

В эфире украинского телеканала 1+1 это заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. При этом, он признал, что жертвы среди украинцев будут продолжаться.

"Если они попытаются зайти с Харьковской, Донецкой, Луганской областей и повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге Украины и так далее. Но тактика и стратегия Украины, о чем президент уже неоднократно заявлял — получить еще больше оружия, тяжелого оружия, тяжелой артиллерии, тяжелой бронетехники. И после этого провести очень мощные контрнаступления, контрнаступательные удары по группировкам РФ", — высказывает стратегические планы Подоляк.

Он отмечает, что нужно, чтобы было больше тяжелой артиллерии и чтобы она была доставлена как можно быстрее. Но наши партнеры уже помогают, хорошо, что они слышат Зеленского и идут по списку оружия, которое нам необходимо, говорит советник президента Украины.

Но тут же он признался, что украинцы заплатят своими людьми. Однако сдаваться они не собираются и будут воевать.

"Украина будет воевать столько времени, сколько нужно" — патетически заявляет чиновник.

За это время Киеву точно доставят тот объем оружия, о котором постоянно говорит Зеленский. И этого оружия якобы будет достаточно, чтобы отодвинуть российскую армию туда, куда им надо, и доказать, что Украина более мощное государство, чем кое-кто думал, продолжает повторять мантру про оружие Подоляк.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина михаил подоляк владимир зеленский
Sberbank
Новости
Чегринец предложил властям Украины "демонтироваться" в полном составе
Гладков о состоянии раненных при ночном обстреле Журавлёвки: угрозы нет
Норин: ВС РФ в первую очередь надо уничтожать пути для снабжения ВСУ техникой
В Болгарии посмеялись над идеей поделиться зарплатой с Украиной
В Ирпене мародёры бросили гранату в женщин, которые сделали им замечание
Рогозин о Зеленском: "клоунский Наполеон" оказался обидчивым и злопамятным
Спецназ ВС РФ провёл штурм дома, где скрывались боевики ВСУ
Артамонов: нацисты могли создать на "Азовстали" новую форму легочной чумы
В Минобороны РФ заявили о минировании нацбатальонами водохранилища в ДНР
Политолог Денисов: Сербию ждёт большая трагедия из-за России
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Политика. Новости и аналитика
Стрелков: армия Румынии скрытно готовится занять Молдавию
Любовь Степушова Для России прозвенел третий звонок в СВО. Теперь только капитуляция Киева Любовь Степушова Игорь Буккер Франция проголосовала за глобалистов Игорь Буккер Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Спецназовцы группы «О» ВС РФ захватили крупную партию вооружения НАТО
"Взрывы и пожар" - в Брянске горит нефтебаза
Происшествия
"Взрывы и пожар" - в Брянске горит нефтебаза
Последние материалы
Артамонов: нацисты могли создать на "Азовстали" новую форму легочной чумы
В Минобороны РФ заявили о минировании нацбатальонами водохранилища в ДНР
Политолог Денисов: Сербию ждёт большая трагедия из-за России
Володин о покушении на журналистов: Украина стала террористическим государством
France 24: победа Макрона на выборах может оказаться пирровой
Минобороны США готовит броневики и танки для войны в Европе
NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией за власть и влияние
Compact: на саммите в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
В ООН призвали Вашингтон разблокировать счета Афганистана
Уоллес: Британия способна применить ядерное оружие для защиты НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников