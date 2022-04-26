Офис Зеленского анонсировал контрнаступление и войну до последнего украинца

Киев ждет от "партнёров" тяжёлые вооружения: дальнобойные ракетные системы и артиллерию. Всё это ему требуется, чтобы начать контрнаступление.

В эфире украинского телеканала 1+1 это заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. При этом, он признал, что жертвы среди украинцев будут продолжаться.

"Если они попытаются зайти с Харьковской, Донецкой, Луганской областей и повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге Украины и так далее. Но тактика и стратегия Украины, о чем президент уже неоднократно заявлял — получить еще больше оружия, тяжелого оружия, тяжелой артиллерии, тяжелой бронетехники. И после этого провести очень мощные контрнаступления, контрнаступательные удары по группировкам РФ", — высказывает стратегические планы Подоляк.

Он отмечает, что нужно, чтобы было больше тяжелой артиллерии и чтобы она была доставлена как можно быстрее. Но наши партнеры уже помогают, хорошо, что они слышат Зеленского и идут по списку оружия, которое нам необходимо, говорит советник президента Украины.

Но тут же он признался, что украинцы заплатят своими людьми. Однако сдаваться они не собираются и будут воевать.

"Украина будет воевать столько времени, сколько нужно" — патетически заявляет чиновник.

За это время Киеву точно доставят тот объем оружия, о котором постоянно говорит Зеленский. И этого оружия якобы будет достаточно, чтобы отодвинуть российскую армию туда, куда им надо, и доказать, что Украина более мощное государство, чем кое-кто думал, продолжает повторять мантру про оружие Подоляк.