Минобороны США готовит броневики и танки для войны в Европе

Министерство обороны США начало перекрашивать имеющуюся военную технику для военных действие в Европе, пишет американский портал We Are The Mighty.

Последние несколько десятилетий вся техника Пентагона имела желто-коричневую окраску, так как основные военные действия американская армия вела в ближневосточном регионе. Долгое время требовались малозаметные на фоне песка танки и бронемашины.

Сейчас решено вернуться к традиционной оливково-серой краске. Издание We Are The Mighty уверяет, что к этому привела напряжённая обстановка в Европе из-за украинского кризиса.

"В связи с возрождением угрозы войны в Европе, невиданной со времен холодной войны, армия возвращает оливково-серый цвет", — отмечается в материале.

По словам начальника бригады техобслуживания Джанкарло Джардина, расквартированный в Европе военный контингент США уже получил такой приказ. Поручено перекрасить более 150 броневиков в подходящий для европейской войны оттенок.