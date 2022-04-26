Министерство обороны США начало перекрашивать имеющуюся военную технику для военных действие в Европе, пишет американский портал We Are The Mighty.
Последние несколько десятилетий вся техника Пентагона имела желто-коричневую окраску, так как основные военные действия американская армия вела в ближневосточном регионе. Долгое время требовались малозаметные на фоне песка танки и бронемашины.
Сейчас решено вернуться к традиционной оливково-серой краске. Издание We Are The Mighty уверяет, что к этому привела напряжённая обстановка в Европе из-за украинского кризиса.
"В связи с возрождением угрозы войны в Европе, невиданной со времен холодной войны, армия возвращает оливково-серый цвет", — отмечается в материале.
По словам начальника бригады техобслуживания Джанкарло Джардина, расквартированный в Европе военный контингент США уже получил такой приказ. Поручено перекрасить более 150 броневиков в подходящий для европейской войны оттенок.
"Военная угроза в Европе — новое направление для Пентагона, и армия приспосабливается к противодействию этой угрозе", — отмечают авторы статьи.
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