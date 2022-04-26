Полковник Кумов: Украина получила возможность бить по России

Минувшей ночью на нефтебазе в Брянске произошел крупный пожар. МЧС России подтвердило данные о пожаре, однако точные причины возгорания остались неизвестны. Некоторые эксперты полагают, что атаку произвели украинские самолёты. Не исключено, что Североатлантический альянс направил в Киев вооружение, которым ВСУ воспользовались по назначению.

По мнению полковника Андрея Кумова, противник может атаковать несколько областей России. Эксперт считает, что украинские самолёты могут залетать на российскую территорию под видом ВКС РФ.