The Guardian: В Буче убивали металлическими дротиками, а не пулями

ВС РФ не имеют отношение к зверствам, которые происходили в Буче и приписывались России. Этому появляется всё больше доказательств — британское издание The Guardian обнародовало некоторые важные факты.

Так, сообщается, что главные доказательства, а именно флешетты (металлические дротики), были обнаружены в телах убитых жителей города. Они применяются в 122 мм снаряде ЗШ-1 и идеально подходят к гаубицам Д-30 ВС Украины.

Украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что в день, когда ВС России покинули Бучу, украинская армия начала обстрел. Жители Украины подтверждают версию британцев, сообщая, что артиллерия ВСУ часто стреляет ЗШ-1.