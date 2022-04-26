Аналитик Гюрджанлы: оружие НАТО в руках Киева обострит ситуацию на юге Украины

Тяжёлые вооружения по стандартам НАТО в руках ВСУ обострят ситуацию на юге Украины, особенно на побережье Чёрного моря. Об этом пишет турецкий аналитик Зейнеп Гюрджанлы в материале для газеты Dunya.

В статье сказано, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину пообещал предоставить Киеву оружие по стандартам Североатлантического альянса.

"Наличие этих новых вооружений — сигнал того, что конфликт может ещё больше обостриться на юге страны, особенно на черноморском побережье", — считает Гюрджанлы.

По мнению аналитика, в таких условиях мирные переговоры неизбежно придётся отодвинуть на второй план. В материале подчёркивается, что конфликт на Украине вряд ли прекратится в ближайшем будущем.

В понедельник, 25 апреля, Остин заявил, что США намерены добиться существенного ослабления России.