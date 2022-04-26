Матвиенко призвала ограничить полномочия надзорных органов: "На местах чудят"

В России необходимо ограничить полномочия контрольно-надзорных органов, которые на местах "чудят", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Верхняя палата парламента готовит предложения о соответствующей реформе, сообщила она.

По словам Матвиенко, деятельность надзорных органов в настоящее время не контролируется, что приводит к перекосам в их работе.

"Они на местах так чудят. Мы готовим предложения премьер-министру России. Назрела реформа контрольно-надзорных органов", — сказала председатель палаты на пленарном заседании.

Матвиенко отметила, что считает необходимым ограничить полномочия контрольно-надзорных органов и в целом их количество.