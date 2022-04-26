Рожин: украинские склады закончатся быстрее, чем "Калибры"

Политический эксперт Борис Рожин заявил, что Россия обладает предприятиями, которые регулярно производят вооружение, чем не может похвастаться Украина. Киев получает военную помощь от западных стран, но по некоторым направлениям ВСУ не могут компенсировать потери.

"Украина клянчит самолеты и ПЗРК, потому что их мало осталось. Они уже не могут обеспечить комплексную систему ПВО", — пояснил Рожин в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт напоминает, что российские высокоточные ракеты ликвидируют нефтебазы Украины, выводят из строя западную технику и уничтожают военные объекты ВСУ. Рожин убеждён, что украинские склады с оружием и топливом закончатся гораздо быстрее, чем российские ракеты.