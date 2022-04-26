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Автор Петр Ермилин

Артамонов: вооружать ВСУ немецкими танками "Леопард" бессмысленно

Силовые структуры

Военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов заявил, что поставка танков "Леопард" на Украину лишено смысла. По его словам, обучение управлению таким танком занимает по меньшей мере полгода, при этом стоимость боевых машин крайне высока, так что бросать "Леопарды" в "топку войны" никто не станет.

"Боевые танки современные, это, может быть, не самое последнее поколение, к которому относятся наши "Арматы", и даже модернизированные Т-90. Да, "Меркава", "Леопард", "Абрамс М-1А" вполне сопоставимы с Т-90, поэтому — это многие миллионы долларов. Никто не даст просто в топку войны эти танки", — сказал Артамонов в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее Киев потребовал от Германии немецкие танки "Леопард" для нужд ВСУ, однако пока поставка блокирована канцлером Германии Олафом Шольцем.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу германия
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