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Автор Евгения Васильева

Депутат Калашников: провокацию в Приднестровье организовали националисты Запада

Силовые структуры

Председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал террористические атаки в непризнанном Приднестровье. По мнению российского парламентария, злоумышленники взрывали объекты, чтобы спровоцировать Москву.

"Расцениваю произошедшее как определённую провокацию и как втягивание России в дальнейшие боевые действия", — заявил депутат, слова которого приводит ТАСС.

Как напомнил член ГД, на территории региона живут 200 тысяч россиян. Их необходимо защищать, отметил Калашников. По его словам, теракты могли организовать подконтрольные Западу националисты.

Ранее в Приднестровье объявили "красный" уровень террористической опасности. Соответствующее решение принял Совбез региона.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
россия госдума приднестровье леонид калашников
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