EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Лосев: поставки оружия на Украину можно прекратить экономическими мерами

Силовые структуры

По словам члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева, остановить поставки оружия Киеву с Запада можно только жёсткими экономическими мерами, в то время как простое перерезание железнодорожных путей в этом случае не принесёт желаемого эффекта.

Лосев: поставки оружия на Украину можно прекратить экономическими мерами

"Основной противник — Соединённые Штаты, Запад. Пора отвечать на развязанную против нас тотальную экономическую войну такими же серьёзными мерами. Тогда и поставки прекратятся. Тогда мы и нашей армии поможем, — сказал Лосев в беседе с "Царьградом".

Эксперт уверен, что если Западную Украину по-прежнему будет контролировать НАТО, конфликт в стране растянется не на годы, а на десятилетия.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сняла с немецких властей ответственность за затягивание военных действий на Украине, сказав, что-то, что Германия поставляет Киеву вооружение, не превращает её в сторону конфликта. Она добавила, что о многих поставках оружия, которое Берлин направлял в Киев, даже не говорилось открыто.

ФРГ готовится в течение ближайших недель поставить Киеву 22 танка Leopard 1A5, за которыми последуют ещё 66, если власти Германии согласятся на предложение немецкого оборонного предприятия Rheimmetall.

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина
Sberbank
Новости
Нэнси Пелоси раскрыла тайну: Обама завидует Байдену
СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в детсаду в Ульяновской области
Школьник в Дагестане покончил с собой
Логопед: картавость у взрослых можно исправить за два занятия
Расстрелявшего детей в детском саду мужчину опознала мать
S&P: Экономика России восстановится за 10 лет
Данилов анонсировал тотальную дерусификацию: "Уничтожить всё, что связано с РФ"
Джамшут из "Наша Russia" оказался в приюте для бездомных
Правозащитник: амнистию за нарушения ПДД не объявят из-за спецоперации РФ
Сатановский о новых попытках Киева убить журналистов: "Будут пытаться"
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Силовые структуры
Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Ирина Шлионская Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет Ирина Шлионская Игорь Буккер Странные дела: в России критикуют Набиуллину, а на Западе — нет Игорь Буккер Нина Леонтьева Иранский экс-дипломат: "Когда в президенты страны выбирают клоуна, как минимум будет война" Нина Леонтьева
Политика. Новости и аналитика
Стрелков: армия Румынии скрытно готовится занять Молдавию
Силовые структуры
Спецназовцы группы "О" ВС РФ захватили крупную партию вооружения НАТО
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Последние материалы
Нэнси Пелоси раскрыла тайну: Обама завидует Байдену
СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в детсаду в Ульяновской области
Школьник в Дагестане покончил с собой
Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет
Логопед: картавость у взрослых можно исправить за два занятия
Расстрелявшего детей в детском саду мужчину опознала мать
S&P: Экономика России восстановится за 10 лет
Данилов анонсировал тотальную дерусификацию: "Уничтожить всё, что связано с РФ"
Джамшут из "Наша Russia" оказался в приюте для бездомных
Правозащитник: амнистию за нарушения ПДД не объявят из-за спецоперации РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников