По словам члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева, остановить поставки оружия Киеву с Запада можно только жёсткими экономическими мерами, в то время как простое перерезание железнодорожных путей в этом случае не принесёт желаемого эффекта.
"Основной противник — Соединённые Штаты, Запад. Пора отвечать на развязанную против нас тотальную экономическую войну такими же серьёзными мерами. Тогда и поставки прекратятся. Тогда мы и нашей армии поможем, — сказал Лосев в беседе с "Царьградом".
Эксперт уверен, что если Западную Украину по-прежнему будет контролировать НАТО, конфликт в стране растянется не на годы, а на десятилетия.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сняла с немецких властей ответственность за затягивание военных действий на Украине, сказав, что-то, что Германия поставляет Киеву вооружение, не превращает её в сторону конфликта. Она добавила, что о многих поставках оружия, которое Берлин направлял в Киев, даже не говорилось открыто.
ФРГ готовится в течение ближайших недель поставить Киеву 22 танка Leopard 1A5, за которыми последуют ещё 66, если власти Германии согласятся на предложение немецкого оборонного предприятия Rheimmetall.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.