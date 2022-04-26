Лосев: поставки оружия на Украину можно прекратить экономическими мерами

По словам члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева, остановить поставки оружия Киеву с Запада можно только жёсткими экономическими мерами, в то время как простое перерезание железнодорожных путей в этом случае не принесёт желаемого эффекта.

"Основной противник — Соединённые Штаты, Запад. Пора отвечать на развязанную против нас тотальную экономическую войну такими же серьёзными мерами. Тогда и поставки прекратятся. Тогда мы и нашей армии поможем, — сказал Лосев в беседе с "Царьградом".

Эксперт уверен, что если Западную Украину по-прежнему будет контролировать НАТО, конфликт в стране растянется не на годы, а на десятилетия.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сняла с немецких властей ответственность за затягивание военных действий на Украине, сказав, что-то, что Германия поставляет Киеву вооружение, не превращает её в сторону конфликта. Она добавила, что о многих поставках оружия, которое Берлин направлял в Киев, даже не говорилось открыто.

ФРГ готовится в течение ближайших недель поставить Киеву 22 танка Leopard 1A5, за которыми последуют ещё 66, если власти Германии согласятся на предложение немецкого оборонного предприятия Rheimmetall.