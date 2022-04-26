Число украинских мигрантов в Европе в ближайшее время вырастет в два раза и достигнет отметки 10 млн. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Почти 5 млн украинских мигрантов уже прибыло в Европу, в ближайшее время их число вырастет до 10 млн", — приводит его слова "Российская газета".
По мнению Патрушева, эти процессы приведут к осложнению криминогенной обстановки в Европе, а также к распространению торговли детьми-сиротами, вывезенными с Украины. Кроме того, большая часть беженцев будет недовольна своим положением на Западе, что выльется в протестные акции.
"Большинство украинцев считают, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать", — сказал секретарь Совбеза.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.