Военный аналитик Сивков: ядерная война с НАТО объективно возможна

Военный эксперт Константин Сивков оценил вероятность развязывания ядерной войны между Россией и Западом после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что риски ядерного противостояния сейчас возросли, и на это никак не влияют заверения мировой общественности о недопустимости такого сценария.

Сивков считает, что сейчас дело объективно идёт к ядерной войне с НАТО. Эксперт напомнил, что Запад первым начал войну против России, и на текущем этапе он эту войну проигрывает, а смириться с проигрышем западная цивилизация не в состоянии.

"Они боятся, хотят сделать ограниченную ядерную войну в пределах украинского театра. Но это ж пойдет дальше. Потому что они прекрасно понимают, что на Украине эту войну проигрывают. Поэтому поставки оружия ничего не изменят. Поэтому все понятно, что ситуация вот такая — опасная очень для них. Проигрыш этой войны будет означать крах западной цивилизации", — заявил Константин Сивков "Общественной Службе Новостей".

Сдерживающим фактором в этом вопросе является наличие ядерного потенциала и готовности его использовать, и это может помочь не развязать эту войну, уверен эксперт.