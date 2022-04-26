Минобороны: РФ атакует Киев в ответ, советники Запада "не будут проблемой"

Представители Минобороны РФ прокомментировали заявления заместителя руководителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, который допустил нападения ВСУ на нашу страну, чтобы нанести урон логистике и арсеналам. Как подчеркнули в российском ведомстве, ответ будет соответствующим.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу", — сообщили в министерстве.

По словам представителей ведомства, ВС РФ круглосуточно готовы атаковать высокоточным оружием места принятия подобных решений в Киеве. При этом присутствие представителей Запада не остановит армию, отметили в Минобороны.

Ранее Хиппи заявил, что украинские власти могут использовать вооружения союзников и открыть огонь по России. Однако это развитие событий не стоит воспринимать как удары со стороны военно-политического блока НАТО, сказал политик.