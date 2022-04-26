Представители Минобороны РФ прокомментировали заявления заместителя руководителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, который допустил нападения ВСУ на нашу страну, чтобы нанести урон логистике и арсеналам. Как подчеркнули в российском ведомстве, ответ будет соответствующим.
"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу", — сообщили в министерстве.
По словам представителей ведомства, ВС РФ круглосуточно готовы атаковать высокоточным оружием места принятия подобных решений в Киеве. При этом присутствие представителей Запада не остановит армию, отметили в Минобороны.
Ранее Хиппи заявил, что украинские власти могут использовать вооружения союзников и открыть огонь по России. Однако это развитие событий не стоит воспринимать как удары со стороны военно-политического блока НАТО, сказал политик.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.