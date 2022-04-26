Патрушев: оживился теневой рынок закупки человеческих органов с Украины

Глава Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев рассказал интересную информацию про теневой рынок закупки человеческих органов с Украины.

Он отметил, что сегодня весьма оживился "чёрный" рынок человеческих органов для подпольных операций по трансплантации нуждающимся пациентам из Европейского Союза.

"Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоёв населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам», — в интервью "РГ" сказал Патрушев.

Помимо этого, торговля украинскими несовершеннолетними сиротами, вывезенными, чтобы потом незаконно усыновить детей, в ЕС получит новый "толчок", заявил секретарь Совета безопасности РФ.

Недавно омбудсмен из Киева Людмила Денисова развернула информкампанию по перевозке 58-ми воспитанников Херсонского областного дома ребенка через линию фронта. Возраст детей - от двух месяцев до пяти лет.

Везти детей в зону боевых действий уполномоченная по правам человека Украины требовала от настоятеля баптистской церкви и от главного врача детдома. Омбудсмен объяснила это тем, что на подконтрольной РФ территории якобы постоянно нарушались права ребёнка.